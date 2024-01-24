Алексей Текслер: Продолжаем системную работу по улучшению экологической ситуации в Челябинске

23 января губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор «Мечела» Олег Коржов дали символический старт работы модернизированной установки газоочистки в электросталеплавильном цехе ПАО ЧМК (входит в группу «Мечел»).

Запуск в эксплуатацию после капитального ремонта фактически означает сокращение различных выбросов в атмосферу на 300 тонн в год.

«Продолжаем системную работу по улучшению экологической ситуации в Челябинске. К примеру, выбросы ЧМК к уровню 2017 года сократились на 27%, а всего, по официальным данным Минприроды России, выбросы в Челябинске, с учетом ликвидации свалки, снизились на 43%. Это самое большое снижение в России», - отметил губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

Справка. Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между компанией «Мечел», Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в июле 2019 года, мероприятия из соглашений входят в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В рамках рабочего визита губернатора на «Мечел» глава региона также провел заседание Координационного совета по вопросам экологии, на котором прозвучала информация об итогах 2023 года и были обозначены ближайшие задачи.

Напомним, в Челябинской области функционирует система видеомониторинга промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами. За 2023, по словам главы региона, составлено 437 рапортов в прокуратуру и Росприроднадзор для принятия решений.

Исполнительный директор Челябинской экологической общественной организации «АнтиСМОГ» Евгений Малёнкин отмечает, что результаты деятельности мониторинговой системы стали заметны жителям городов Челябинской области. «На протяжении нескольких лет проводим мониторинг частоты воздуха. И мы видим динамику изменений в лучшую сторону. Если, например, в 2018 году фиксировали нарушения ПДК вредных веществ по целому ряду показателей, то сейчас уже не фиксируются вещества, относящиеся к 1 и 2 классу опасности. И это очень хорошо», - говорит общественник.

Несмотря на то, что сейчас Южный Урал лидирует в стране по количеству систем слежения за качеством воздуха, губернатор считает необходимым продолжать совершенствование эффективности мониторинга.

Отдельно глава региона остановился на постановке задач в работе по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в регионе.

Многое уже удалось решить: ликвидированы челябинская городская свалка, свалки в Карталах (почти 13 га) и Верхнем Уфалее (более 5 га). Идет рекультивация свалки в Златоусте площадью более 15 га. В этом году будет завершена рекультивация магнитогорской свалки. За последние два года ликвидировано суммарно около 750 несанкционированных свалок в муниципалитетах. С участием средств областного бюджета закуплено почти 11,5 тысяч контейнеров, сформировано около 5,5 тысяч современных контейнерных площадок. Теперь на повестке цифровизация работы по обращению с ТКО.

Еще одна, безусловно, знаковая для челябинцев новость стала известна в ходе заседания экологического совета при губернаторе.

Алексей Текслер объявил о старте реализации проекта по реабилитации реки Миасс в Челябинске.

По данным начальника ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислава Коробкина, за 2022 год специалистами Центра и подрядной организации была проведена очистка акватории реки Миасс в центральной части Челябинска на участке реки от моста по Свердловскому проспекту до строительной площадки конгресс-холла «Крылья» на площади почти в 21 га. В 2023 задействована территория почти в 42 га.

Теперь губернатор ставит более масштабную задачу - ликвидировать иловые отложения реки Миасс в черте Челябинска.

«Предварительно мы посчитали, что проект будет реализовываться до 2028 года. Но если будет возможность, сделаем гораздо раньше. Все это приведет к оздоровлению реки, восстановлению флоры и фауны, русла реки. Визуально все поменяется», - уверен Алексей Текслер.

Продолжат и очистку городского пруда в Златоусте на реке Ай (в рамках нацпроекта «Экология»). Объем уже изъятых здесь донных отложений составил 218 тысяч кубометров.

Продолжится в Челябинской области формирование инфраструктуры для экотуризма, включая развитие нацпарков («Таганай», «Зигальга» и «Зюраткуль») и экопросвещение населения.