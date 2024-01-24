Посол РФ: Москва не получала предложений о переговорах с Киевом в Ватикане

Россия не получала на сегодняшний день официальных предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский.

По его словам, периодически сообщения на эту тему появляются в СМИ, однако официальных предложений сделано не было.

Солтановский выразил уверенность, что Ватикану хорошо известна позиция Москвы "по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта".

В сентябре прошлого года сообщалось, что Ватикан и Китай могут объединить усилия по миротворческому процессу в российско-украинском конфликте.

В июне спецпосланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи в Москве обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым возможность проведения переговоров [между Москвой и Киевом] без остановки боевых действий.