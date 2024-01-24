Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза

В России за год спрос на курьеров вырос в 3,7 раза. Эксперты связывают это с развитием отрасли доставки.

"Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них. Рост зарплатных предложений также связан с дефицитом кадров на рынке и с высоким уровнем конкуренции работодателей за курьеров", — комментирует управляющий директор сервиса "Авито Работа" Артем Кумпель.

Спервис выяснил, что размер зарплатных предложений для курьеров изменился за год примерно на 30% и составил 95 тыс. руб. в месяц в среднем по стране. Стоит отметить, что для курьеров предлагают разные формы занятости: частичную, посменную или полную. Это также оказывает влияние на уровень зарплат.