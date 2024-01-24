24 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени нашли мужчину, поиски которого велись 15 лет

В Тюменской области был найден мужчина, которого родные искали уже 15 лет, сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

22 января его обнаружили в Ялуторовске с потерей памяти, поместили в 23 областную больницу и обратились в отряд с просьбой найти родных мужчины.

Сообщается, что мужчина ехал в автобусе, а затем обратился к водителю и сообщил, что ничего не помнит: ни своего имени, ни адреса проживания, ни своих родных и близких. Водитель вызвал службы и мужчину госпитализировали. В поисковом отряде приняли решение максимально оповестить жителей Тюмени, области, а также других регионов страны.

Волонтерам начали поступать звонки, из которых стало известен номер телефона мужчины и то, что его зовут Андрей и он занимается строительством и ремонтами. Утром 23 января в отряд позвонил мужчина и сообщил, что "неизвестный" является его квартиросъемщиком. Информация была передана полицейским и днем стали известны данные найденного мужчины.

Выяснилось, что его зовут Андрей Лобанов и он проживал в селе Исетское, но родом из Кировской области. Правоохранители нашли его родную сестру. Оказалось, что своего брата женщина разыскивала уже 15 лет. Она была удивлена и растеряна. Скоро семья воссоединится.

Теги: мужчина, потеря памяти, поиски, сестра


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