КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

По данным военных Южной Кореи, запуск произошел в 7.00 по местному времени (1.00 мск), пишет южнокорейское агентство "Ренхап". Ракеты летели по круговой траектории в водах к западу от Пхеньяна, подобно тем, которые летают на меньшей высоте, чем баллистические ракеты.

В прошлый раз Северная Коеря запускала крылатые ракеты в сентябре 2023 г. Тогда произошел испытательный пуск двух стратегических крылатых ракет большой дальности с имитационными ядерными боеголовками в направлении Желтого моря.