24 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Telegram/Mash

Трамп выиграл кокусы в ключевом штате

Дональд Трамп выиграл кокусы (предварительные партийные выборы) в штате Нью-Гэмпшир – ключевые для республиканцев. На протяжении многих лет кандидат, победивший в этом штате на предварительных выборах, в итоге становится выдвиженцем от партии.

Впрочем, у Трампа не осталось сильных конкурентов. Накануне губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о снятии своей кандидатуры и призвал голосовать за экс-президента США. Единственной соперницей Трампа осталась бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В этот раз ее отрыв от лидера по числу голосов был не таким разительным, как в Айове – очевидно, часть сторонников снявшихся кандидатов перешли к ней. Тем не менее, она проиграла.

Хейли заявила, что выходить из гонки не будет, она намерена подготовиться к первичным выборам в ее родном штате Южная Каролина (24 февраля). При этом опросы в этом регионе показывают, что Хейли, скорее всего, проиграет.

Трамп ведет себя довольно агрессивно по отношению к сопернице, называет ее "самозванкой". Хейли не остается в долгу: она называет Трампа "неудачником" и "единственным республиканцем в стране, которого может победить Джо Байден".

Теги: дональд трамп, куокусы, республиканская партия, выборы президента


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Ранее 16.01.2024 08:49 Мск Дональд Трамп выиграл первые кокусы

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