24 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Архитектору Рудакову из Екатеринбурга продолжают резать колеса на автомобиле

Имущество архитектора и активиста из Екатеринбурга Андрея Рудакова уже дважды пострадало от рук неизвестных. Кто-то продолжает резать шины на его автомобиле.

Как сообщил уралец "Вечерним ведомостям", еще 16 января он заметил семь ножевых отверстий на колесах своего Range Rover, а 22 января неизвестные нанесли еще пять порезов. Автомобиль был припаркован возле его дома в квартале ВИЗ-Правобережный. Злоумышленников даже не остановил опорный пункт полиции, расположенные в доме архитектора.

Сам же Рудаков уверен, что это не случайность, а намеренная порча имущества, вызванная его активной жизненной позицией в вопросах экологии и градостроительства. Полиция, по его словам, также не изъявляет желания искать виновных.

"К сожалению органы полиции не проявили энтузиазма и после почти 2-х часов ожидания опер группы (с собакой) дождались только звонка "приезжайте своим ходом на Крылова, 2.., ехать на вызов некому…". А мне ехать с двумя порезанными колесами невозможно", – рассказал Рудаков.

Накануне активист приехал в отделение полиции №9 и написал заявление.

Напомним, что Андрей Рудаков активно выступает против застройки берега Верх-Исетского пруда и парка 50-летия ВЛКСМ. Призывы протестовать против застройки в декабре прошлого года обернулись административной статьей за организацию несанкционированного публичного мероприятия, однако дело было прекращено.

Теги: Рудаков, Екатеринбург, архитектор, шины


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