24 Января 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В свердловском поселке построят школу на 400 мест и откроют в ней музей

В поселке городского типа Пышма в Свердловской области стартовало строительство начальной школы на 400 мест.

В новом здании площадью 10 тысяч квадратных метров помимо учебных кабинетов предусмотрены столовая и медицинский блок, зрительный зал с двусветным пространством, библиотека и спортивные площадки, в том числе для занятий ЛФК. Работы "под ключ" выполняет один из ведущих застройщиков Урала – компания "Атомстройкомплекс".

"Объект мы строим не с нуля, а завершаем уже начатое строительство, поэтому проект реконструкции разработан с учетом сохранения существующих наружных инженерных сетей и строительных конструкций. Перед началом проектных работ мы провели обследование имеющихся конструкций фундамента, стен подвала, перекрытия над подвалом, построенных инженерных сетей. Оптимальным решением стало максимальное использование сборных элементов: сборных плит и блоков для фундамента, перекрытий, стен подвала, лестничных маршей и площадок", - рассказал заместитель директора по строительству компании "Атомстройкомплекс" Юрий Толмачев.

проект строительства начальной школы в Пышме(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, объект будет сдан со всей необходимой мебелью и оборудованием, а учебные классы укомплектуют интерактивными досками и мебелью уральского производителя, отмеченного федеральными наградами. Такие же стулья и парты застройщик устанавливает в современных школах Екатеринбурга. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года.

проект строительства начальной школы в Пышме(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Администрация поселка обратилась к нам с просьбой разместить в новом здании музей истории Пышмы. Для него предусмотрено помещение на втором этаже рядом с информационным центром. Таким образом, появление новой школы станет драйвером развития поселка и обеспечит новые возможности для всех жителей. Также проектным решением предусмотрена строительство спортивного ядра на пришкольной территории", - добавил Толмачев.

"Атомстройкомплекс" на протяжении многих лет является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в реализации проектов по проектированию и строительству учебных заведений. Только в 2023 году застройщик успешно сдал уникальный Губернаторский лицей площадью 28 тысяч квадратных метров, а также новое здание школы №41, построенное в рамках государственно-частного партнерства.

Теги: школа, музей, строительство, Пышма


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