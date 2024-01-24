В жилом доме в Якутии рванул газ
Взрыв газа произошел в городе Томмот в Якутии.
Речь идет о четырехэтажном доме, пишет telegram-канал "112". Пострадали трое людей, им оказывают медицинскую помощь.
О разрушениях не говорится.
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Взрыв газа произошел в городе Томмот в Якутии.
Речь идет о четырехэтажном доме, пишет telegram-канал "112". Пострадали трое людей, им оказывают медицинскую помощь.
О разрушениях не говорится.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС