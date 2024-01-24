В полис ОМС могут включать тапочки и туалетную бумагу

В полис Обязательного медицинского страхования предлагают включать оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации.

Речь идет о халатах, тапочках, зубной пасте и щетки, туалетной бумаге. Соответствующие рекомендации Министерству здравоохранения дали в Совете Федерации. Документ подписал глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Участник парламентских слушаний, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что предложение о расширении использования ОМС заслуживает поддержки. По его словам, не редки ситуации, когда пациент попадает в больницу, получает качественную медпомощь, но при этом сталкивается с неудобным сервисом, проблемами по наличию элементарных бытовых предметов, которые являются для него необходимыми.

Павлов отметил, что на эти цели потребуются не очень большие затраты, а в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан, сообщают "Известия".