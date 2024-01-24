24 Января 2024
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Фото: Накануне.ru

Минпромторг захотел узаконить продажу алкоголя на рынках

В России предложено узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите.

Министерство промышленности и торговли разработало соответствующие поправки в действующее законодательство. В настоящее время такая продажа запрещена. Как считает Минпромторг, это подхлестнет создание новых рынков, улучшит функционирование существующих. Для получения разрешения заведениям придется получать лицензию на продажу этих напитков.

Минфин уже выступил против такого упрощения торговли алкоголем.

По словам экспертов, в РФ функционирует система государственного учета спиртного ЕГАИС, все напитки должны проходить через нее. Организациям достаточно установить необходимое ПО на кассовые аппараты, для того чтобы фиксировать напитки в системе. Также действует ряд ограничений: например, временные и пространственные. Если продавцы на рынке смогут соответствовать этим требованиям, то им можно позволить торговать алкоголем.

В стране, особенно в сельской местности, катастрофически не хватает магазинов с лицензиями, продающих легальные спиртные напитки, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он сослался на исследования организации, согласно которым, 71 тыс. населенных пунктов не имеет на своей территории таких торговых точек, "а спиртное, как вы догадываетесь, там продают".

Замглавы Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков считает, что продажа алкоголя на стационарных рынках увеличит его доступность для населения, что приведет к росту потребления спиртного и, как следствие, увеличит связанные с ним заболеваемость и смертность, сообщают "Известия".

Теги: Минпромторг, алкоголь


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