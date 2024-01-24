В России майнеров могут определить как новую категорию потребителей электроэнергии

В России майнеров предложили определить как новую категорию потребителей электроэнергии.

В случае энергодефицита их можно будет отключать от снабжения на срок до 500 часов в год, говорится в исследовании ВШЭ для кабмина РФ. Инициативу поддержали в ассоциации промышленных майнеров и в комитете Госдумы по энергетике.

Это является альтернативой предложению Минэнерго по увеличению тарифов за электроэнергию для майнинговых ферм в два-пять раз. По словом экспертов, ценовая дискриминация приведет к уходу игроков в тень.

В Минэнерго считают, что в настоящее время всю отрасль можно отнести к серой зоне, а к предложению экономистов относятся скептически, сообщают "Известия".

Ранее в России предложено признать майнинг промышленной отраслью.