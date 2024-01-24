В Госдуме хотят переписать правила перевозки животных после гибели кота Твикс

При комитете Госдумы по экологии в феврале создадут рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте.

Как заявил заместитель председателя комитета Владимир Бурматов на круглом столе, в рамках которого обсуждалась гибель кота по кличке Твикс, в рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов. Представитель Минприроды Мария Деревянко выразила готовность рассмотреть соответствующие инициативы.

Как считает депутат, животных в поездках необходимо приравнять к пассажирам. В настоящее время юридически животные летят по багажной квитанции и являются имуществом пассажира. "Пассажир несет за них ответственность, но это не мусор, который можно выбросить на станции", – указал Бурматов.

Вопрос с персонификацией тоже будет проработан: сейчас в билете пишется "живность", но не указывается, какая именно. Федеральная пассажирская компания занимается доработкой информационных систем, что "потребует времени", сообщают "Ведомости".

Напомним, кот Твикс вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове. 20 января стало известно, что кот, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым.