СМИ: Минцифры предложило закрепить за маркетплейсами роль информационного посредника

Во время обсуждения проекта закона о маркетплейсах у Минцифры и Минпромторга России возникли разногласия относительно того, должны ли они нести юридическую ответственность за бракованный товар.

Минцифры предложило законодательно закрепить за маркетплейсами роль только информационного посредника в случаях, когда покупатель недоволен приобретенным через интернет товаром. Позиция Минпромторга предполагает доработку законопроекта, чтобы привлечь владельцев маркетплейсов к ответственности. В том числе, онлайн-площадка должна отвечать за оборот некачественной продукции, для чего и нужно конкретизировать предъявляемые к ней требования.

Эти позиции указаны в сводной таблице разногласий по проекту официального отзыва правительства на законопроект. Как отмечают эксперты, интересы покупателей уже сейчас защищены законами, сообщают "Ведомости".

Ранее заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что принятие законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, повлияет на стоимость конечной продукции для покупателей.