МВД РФ: украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram

Украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, это происходит через Telegram-каналы. Они маскируются под OSINT-проекты, что становятся ловушкой. По данным ведомства, в их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований".

Спецслужбы Украины используют методики "геймификации", то есть игровые задания, фактически вербуя россиян в разведывательную деятельность. Перед россиянами ставятся задачи по сбору информации об оборонном потенциале РФ.

Волк указала, что передача и сбор сведений, касающихся безопасности России, по заданию иностраннойразведки расцениваются как шпионаж по ст. 276 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы, сообщает РБК.