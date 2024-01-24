24 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

По словам авторов инициативы, в адрес Думы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами об их запрете в розничной продаже детям и подросткам. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сегодня молодежь без каких-либо ограничений приобретает такие напитки, потребляя их в количестве, которое наносит вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе.

Документ не допускает розничную торговлю безалкогольными тонизирующими, в том числе энергетическими напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.

Как ожидается, документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуму депутатами от ЛДПР был внесен законопроект о запрете любой рекламы энергетиков на федеральном уровне.

Теги: энергетические напитки, законопроекты, Госдума


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Ранее 19.10.2023 09:35 Мск ЛДПР предложила запретить рекламу энергетиков

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