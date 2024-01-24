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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба СвЖД

ФПК: пассажиры поезда Томск - Адлер ошибочно вышли из поезда из-за непогоды

Шесть пассажиров поезда, который направлялся из Томска в Адлер 22 января, ошибочно вышли из него за 51 км от нужной станции из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения.

Как сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании, по данному факту ведется расследование. При этом ранее Красноуфимская транспортная прокуратура заявила, что проводник поезда ошибочно высадил пассажиров. Четверым пассажирам ФПК оплатила проезд на такси до пункта назначения, а двоих доставили вслед идущим поездом.

Также в качестве компенсации каждому из них будет выплачена полная стоимость билетов и начислено по 7 тыс. баллов "РЖД бонус", сообщает ТАСС.

Следователями СК организована проверка факта оказания небезопасных услуг на железной дороге. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Теги: ФПК, поезда


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