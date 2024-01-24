24 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума: информации об обращении после высказываний об исламизации Матвеева нет

Информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева в настоящее время нет.

Об этом сообщил заместитель председателя комиссии по этике Думы Ярослав Нилов. По его словам, если заявление поступает, аппарат комиссии готовит данную жалобу для рассмотрения ее на заседании членами комиссии.

Как отметил парламентарий, у него на данный момент "информации о поступлении обращения на поведение депутата Матвеева нет".

Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. По его словам, после окончания спецоперации начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата, который позже принес извинения. Кадыров указал, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков".

Матвеев, отвечая на критику Кадырова, заявил, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов".

Теги: Госдума, депутаты, исламизация, Кадыров


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