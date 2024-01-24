24 Января 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Ростелеком&quot;

«Ростелеком» приготовил четыре миллиона подарков для своих клиентов

«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для клиентов — участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» сообщила: «В 2023 году в Свердловской области количество пользователей интернета "Ростелекома" увеличилось на 7,3 %. Нам доверяют наши действующие абоненты, нас выбирают все больше новых клиентов. Растет и количество участников программы лояльности "Бонус". Поэтому наша компания в два раза расширила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Совместно с партнерами мы подготовили полезные призы, которые позволят нашим абонентам наслаждаться новыми книгами, фильмами и сериалами, а также больше путешествовать».

ростелеком(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

В виртуальном парке аттракционов игроков ждут захватывающие развлечения и незабываемые впечатления. Они смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить свою удачу на аттракционе «Колесо обозрения».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Ростелеком", клиенты компании смогут выиграть более 4 миллионов подарков, среди которых суперпризы от онлайн-кинотеатра Wink и партнеров программы «Бонус» — SOKOLOV, «РЖД Бонус», «ЛитРес», OZON, М.Видео, а также сертификаты номиналом от 20 000 до 100 000 рублей на путешествия от сервиса Level.Travel.

ростелеком(2024)|Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

Принять участие в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Бонус парк» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

Теги: ростелеком, подарки клиентам, бонус, лояльность клиентов, личный кабинет


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