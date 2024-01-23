Главы МИД России и Палестины обсудили прекращение кровопролития в Газе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на встрече в Нью-Йорке подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления ближневосточного урегулирования.

"В ходе переговоров были подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа. Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - сообщают РИА Новости.

Также министры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.

Констатирована твердая обоюдная нацеленность на дальнейшее развитие политического диалога и укрепление традиционно дружественных российско-палестинских связей.