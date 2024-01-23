24 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменке с онкологическим заболеванием по решению суда погасят ипотеку

Калининский районный суд Тюмени обязал страховую компанию закрыть оставшуюся часть ипотечного кредита местной жительницы. Также по решению суда страховая должна дополнительно выплатить женщине более 900 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в юридической компании СБПР, этот случай является редким в судебной практике. 

Тюменка Светлана оформила ипотеку, все необходимые страховые выплаты, а после ушла в декретный отпуск. Счастливую жизнь нарушил страшный диагноз - рак молочной железы. Женщина начала лечение, ей дали вторую группу инвалидности. О том, что она может воспользоваться страховкой и закрыть ипотеку женщина не знала, думая, что стразовым случаем считается только смерть. 

Узнала о такой возможности тюменка случайно от директора благотворительного фонда в поддержку женщин с заболеванием рака груди "Благотворение" Светланы Кулаковой. Она обратилась в страховую, однако с нее затребовали дополнительные документы. Женщина обратилась к юристам. 

"Страховая компания в установленный срок выплату не произвела и затребовала дополнительные документы, которые не имеют отношения к страховому случаю. Это обычная практика страховщиков, рассчитанная на то, что не все граждане (особенно в период болезни или наследники застрахованного лица после утраты родственника) способны разобраться в юридических тонкостях страхования, предпочитая "не связываться". Например, в нашей практике есть случай, когда Ленинский суд Тюмени отказал "Сбербанку" в иске, предъявленном к наследникам застрахованного лица. Смерть в том случае являлась страховым риском, и банк обязан был обратиться в страховую компанию, чтобы получить деньги на погашение задолженности умершего должника. Но таких случаев единицы, поскольку, обычно люди не знают, как начать действовать" — пояснила ситуацию директор юридической компании СБПР Екатерина Браун.  

Судебное разбирательство длилось шесть месяцев. Суд взыскал компенсацию и штраф за несвоевременную выплату 917 564 руб., и обязал страховщиков погасить задолженность в сумме 1 257 061 руб. 

 

Теги: суд, ипотека, страховая, рак, онкология


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