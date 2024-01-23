Россиянам могут начать доплачивать за официальный брак

Группа депутатов Госдумы фракции ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона, устанавливающего дополнительные выплаты людям, которые состоят в официальном браке 20 и более лет, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает установить лицам, проживающим в официальном браке 20 лет, "имеют право на получение единовременной денежной выплаты к юбилею совместной жизни" в размере 20 тыс. рублей. Выплату в связи с 25 годами в браке предлагается установить на уровне 25 тыс. рублей, в связи с 30-летним юбилеем - 30 тыс. рублей и так далее до 70 лет совместной жизни. Указывается также, что размер такой выплаты подлежит индексации один раз в год, коэффициент индексации определит кабмин РФ.

Согласно документу, получить такие выплаты смогут только граждане РФ, постоянно проживающие в стране, если их брак не прекращался и не был признан судом недействительным. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Авторы инициативы ссылаются на аналогичные меры поддержки семьи и брака в регионах.

Впрочем, Правительство РФ проект не поддержало. В кабмине отметили, что механизм осуществления выплат "не проработан". "Не представляется возможным установить, является ли указанная выплата разовой или выплачивается каждые пять лет при соблюдении установленных в законопроекте условий, а также производится выплата семье или каждому из супругов в равных долях", - говорится в комментариях к проекту. Кроме того, в законопроекте не содержится обоснования "возникновения первоначального права на выплату в виде двадцатилетнего периода нахождения в официальном браке", подчеркивают в правительстве.

Помимо этого, подчеркивается в заключении, материалы к законопроекту не содержат "аргументированного обоснования необходимости регулирования вопросов материальной поддержки семей на федеральном уровне, а не в пределах полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые в настоящее время уже оказывают такую поддержку".