Песков прокомментировал указ Зеленского "о землях, исторически населенных украинцами"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указ украинского президента Владимира Зеленского "о землях, исторически населенных украинцами", "не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы" и желание походить на Путина, которого поддерживает народ.

Такое заявление он сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", - высказал мнение Песков. Он отметил, что украинский президент пытается вернуть ситуацию, когда ему дают безграничное количество денег и снарядов, однако этого больше не будет, они кончаются и у его спонсоров.

"Он пытается заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее указ прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он посоветовал "главному украинцу завязывать", пока тот не присоединил Канаду.

Напомним, к "исторически населенных украинцами землям" Зеленский отнес Кубань, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области.