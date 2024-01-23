Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Матвеева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дать оценку "провокационному выступлению" депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров не уточнил, о каком именно заявлении депутата идет речь. Глава Чечни лишь сообщил, что слова Матвеева распространяются в соцсетях.

"Наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. <…> А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации", – написал Кадыров.

"Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", – заключил глава ЧР.

Матвеев – депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению. В прошлом году он предложил проект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии, однако правительство инициативу не поддержало.