На Алтае власти готовы платить жителям 5 тысяч рублей за сообщения о нетрезвых водителях

В Республике Алтай власти готовы платить по 5 тыс. руб. за сообщение о пьяном водителе на дороге. Законопроект разработало правительство региона, в ближайшее время он будет внесен в республиканский парламент, передает "Коммерсант-Сибирь".

Республиканские власти готовы выделить на эти цели 500 тыс. руб. ежегодно (хватит поощрить до сотни сообщений).

Согласно статистике МВД за 2022 год, Республика Алтай не была самой "аварийной" в стране, но и к самым благополучным ее не отнести: 122 погибших на тысячу ДТП.