Тюменские участники СВО записали видеообращение с передовой

Тюменские участники СВО, военнослужащие-контрактники бригады управления, выполняющие боевые задачи в ЛНР, записали видеобращение с передовой, в котором пообещали вернуться домой с победой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Уважаемые земляки, руководство региона, губернатор Тюменской области Александр Моор, выражаем благодарность за то, что не забываете, помогаете нам. С вашей поддержкой мы выполняем свои обязанности в полном объеме. Мы обязательно победим и вернемся все домой. Спасибо!" - говорится в обращении.

Отметим, что в Тюменской области продолжают оказывать помощь бойцам.

Например, жители Армизонского района практически ежедневно приносят в пункт сбора продукты, вязаные носки, телогрейки, медицинские препараты, блиндажные свечи. Также переводят средства на покупку необходимой техники и оборудования. Армизонцы плетут маскировочные сети в Центральной районной библиотеке и Доме культуре.

А житель села Омутинского Анатолий Малушков передал восемь килограммов воска для изготовления окопных свечей

Посылки отправляются через Почту России, тюменский центр "Аванпост", с доставкой помогают и военнослужащие, возвращающиеся в зону СВО после отпуска.