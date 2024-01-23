Shot: Путин посетит Турцию до выборов

Появились новые детали возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Shot заявил, что такой визит может состояться до выборов главы государства, которые состоятся 15-17 марта.

Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Анкара ожидает визита президента России 12 февраля.

В декабре сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну. Последние переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября 2023 г. в Сочи.