23 Января 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Shot: Путин посетит Турцию до выборов

Появились новые детали возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Shot заявил, что такой визит может состояться до выборов главы государства, которые состоятся 15-17 марта.

Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Анкара ожидает визита президента России 12 февраля.

В декабре сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну. Последние переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября 2023 г. в Сочи.

Теги: Россия, Турция, Владимир Путин


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Ранее 22.01.2024 10:20 Мск СМИ: Путин может прилететь в Турцию 12 февраля

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