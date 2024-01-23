Тренера Ражева, осужденного за "педофилию", переселили в колонию

Бывшего тренера по настольному теннису 85-летнего Николая Ражева, осужденного за "педофилию", переместили в исправительную колонию №10 на Вторчермете. Об этом сообщает его адвокат Юлия Бузуева.

По ее словам, колония находится недалеко от дома ее подзащитного, потому супруга Ражева и настаивала именно на ней. Теперь женщина сможет чаще навещать мужа и приносить ему лекарства и другие "передачки".

Стоит отметить, что до недавнего времени пенсионер находился в СИЗО, так как после приговора последовала апелляция, а далее Ражев ожидал решения суда. Из-за ухудшающегося самочувствия его поместили в больничную палату все в том же СИЗО. Как передают "Вечерние ведомости" слова Бузуевой, несмотря на переселение ее подзащитного, они все равно намерены подавать кассационную жалобу.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля 2021 года. Ражев не допустил 11-летнюю школьницу к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Во время следствия, по данным защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать.

В октябре прошлого года уральскому пенсионеру назначили два года лишения свободы. Общественность обращалась к Владимиру Путину, считая преследование тренера несправедливым. По словам адвоката Ражева, прокурор игнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле можно заработать.