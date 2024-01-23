Тобольский "ЗапСибНефтехим" вошел в список 100 лучших предприятий в России

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ЗСНХ

Тобольский "ЗапСибНефтехим" вошел в список 100 лучших предприятий в России

Тобольский "ЗапСибНефтехим" вошел в список 100 лучших предприятий в России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Обрабатывающая промышленность Тюменской области в 2023 году показала уверенный рост. Влияние на увеличение этого показателя оказал индекс производства химических веществ и продуктов, а также резиновых и пластмассовых изделий, сообщает Тюменьстат.

Ведущим предприятием в этой отрасли стал "ЗапСибНефтехим", который в прошлом году переработал почти 9 000 000 тонн углеводородного сырья, выпустив более 1 500 000 тонн полиэтилена и свыше 1 000 000 тонн полипропилена.

Нефтегазохимический комплекс СИБУРа в 2023 году: на 123 000 тонн нарастил производство полипропилена и на 162 000 тонн — полиэтилена; освоил выпуск шести новых марок полиэтилена; первым в России наладил производство двух цветных марок полиэтилена, применяемых для изготовления труб газо- и водоснабжения; "ЗапСибНефтехим" вошел в перечень "100 лучших предприятий и организаций России"; две марки тобольского полиэтилена получил награды федерального конкурса "100 лучших товаров России"; в августе 2023 года началось строительство еще одного производства полипропилена мощностью 570 000 тонн продукции в год.

Теги: ЗапСибНефтехим, предприятия, обрабатывающая промышленность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети