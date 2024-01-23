Тобольский "ЗапСибНефтехим" вошел в список 100 лучших предприятий в России

Тобольский "ЗапСибНефтехим" вошел в список 100 лучших предприятий в России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Обрабатывающая промышленность Тюменской области в 2023 году показала уверенный рост. Влияние на увеличение этого показателя оказал индекс производства химических веществ и продуктов, а также резиновых и пластмассовых изделий, сообщает Тюменьстат.

Ведущим предприятием в этой отрасли стал "ЗапСибНефтехим", который в прошлом году переработал почти 9 000 000 тонн углеводородного сырья, выпустив более 1 500 000 тонн полиэтилена и свыше 1 000 000 тонн полипропилена.

Нефтегазохимический комплекс СИБУРа в 2023 году: на 123 000 тонн нарастил производство полипропилена и на 162 000 тонн — полиэтилена; освоил выпуск шести новых марок полиэтилена; первым в России наладил производство двух цветных марок полиэтилена, применяемых для изготовления труб газо- и водоснабжения; "ЗапСибНефтехим" вошел в перечень "100 лучших предприятий и организаций России"; две марки тобольского полиэтилена получил награды федерального конкурса "100 лучших товаров России"; в августе 2023 года началось строительство еще одного производства полипропилена мощностью 570 000 тонн продукции в год.