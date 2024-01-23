В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка, который ушел в школу и пропал

В Екатеринбурге полицейские ищут пропавшего подростка.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 15-летний Никита Н., проживающий в доме на улице Первомайская. Утром 22 января парень ушел в школу №146 и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск юноши ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Приметы разыскиваемого: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. Из особых примет: носит очки с диоптриями. На момент ухода был одет: темные брюки в серую клетку, светло-серый свитер, серая куртка, коричневые ботинки. При себе имел черный рюкзак с серыми вставками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят сообщать ее по телефонам: +7 (343) 356-42-03 (дежурная часть отдела полиции №3) или 02 (102 по мобильному).