23 Января 2024
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Общество В России
Фото:nakanune.ru

В российских колониях запретили видеозвонки родне из-за инцидента с извращенцем

Во всех российских колониях запретили видеозвонки заключенных близким. Распоряжение дал заместитель директора ФСИН РФ Александр Хабаров, сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, сейчас в колониях установлено более полутора тысяч видеотаксоматов, они есть во всех регионах. Их появление заключенные восприняли с большим воодушевлением, они могут видеть близких и родных, находясь далеко от дома.

В "Московском комсомольце" Меркачева цитирует письмо за подписью Хабарова: "В целях недопущения совершения противоправных действий осужденных… при осуществлении телефонных переговоров с использованием функции видеосвязи необходимо организовать работу по прекращению предоставления данных услуг до особого распоряжения. О результатах доложить до 17 января 2024 года".

После этого видеосвязь была отключена.

Правозащитница сообщила, что поводом стал случай в одной из колоний, когда заключенный, якобы, по видео растлил малолетнюю девочку.

Меркачева добавляет, что вопрос контроля за видеозвонками не решен, но теперь без связи остались и люди не виноватые. Она отмечает, что статус видеозвонков до конца не легализован.

По словам Меркачевой, она обратилась в Минюст России с просьбой определить статус видеозвонков и вернуть их заключенным, пусть и в условиях контроля.

Теги: видеозвонки, колония, запрет, фсин


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