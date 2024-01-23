Взрыв на заводе Миноборонпрома Азербайджана произошел из-за удара молотком по снаряду миномета

На предприятии Миноборонпрома Азербайджана "Араз" в Ширванском районе произошел взрыв.

К месту происшествия едут машины скорой помощи, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как заявили в Генпрокуратуре Азербайджана, взрыв на заводе произошел в результате удара молотком по 120-мм снаряду миномета. В результате происшествия пострадали три человека.

Уточняется, что инцидент произошел в ста километрах от Баку.