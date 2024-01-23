23 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Германии удовлетворен иск Усманова к Forbes

В Гамбурге суд встал на сторону бизнесмена Алишера Усманова и запретил распространение не соответствующих действительности утверждений, изложенных ранее в статье Forbes.

В феврале 2022 г. в издании появилась статья, в которой приводили данные анонимного "эксперта". Она стала одним из ключевых элементов для обоснования санкций ЕС против Усманова, пишет ТАСС. После отказа издания скорректировать публикацию в досудебном порядке российский бизнесмен инициировал судебное разбирательство в Земельном суде Гамбурга. Итог – суд удовлетворил иск, запретив распространение тезисов, изложенных в тексте.

В августе 2023 г. стало известно, что Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ. Он считал, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища. В иске говорилось не только об отсутствии оснований для санкций в отношении Усманова, но и о неконституционности пункта закона о внешней торговле, который бизнесмен якобы нарушил.

До этого во Франкфурте-на-Майне суд признал незаконными обыски на виллах и других объектах (в частности, на яхте Dilbar), связанных, предположительно, с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Обыски проводили в сентябре 2022 г. немецкие власти.

Теги: Алишер Усманов, Forbes, статья, Гамбург, суд


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