Под Няганью произошло смертельное ДТП с участием междугороднего автобуса и легкового автомобиля

Под Няганью произошло смертельное ДТП с участием междугороднего автобуса и легкового автомобиля.

Как сообщил Накануне.RU командир ОВД ДПС ГИБДД ОМВД России по Нягани Владимир Трошков, столкновение произошло на восьмом километре автодороги Нягань - Приобье.

Столкнулись автобус Hyundai и автомобиль Chevrolet Niva.

Водитель легкового автомобиля погиб до прибытия "скорой". В автобусе во время ДТП никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.