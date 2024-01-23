В мэрии Екатеринбурга рассказали, откуда в школе Горного Щита завелись мыши

В мэрии Екатеринбурга попытались объяснить, откуда в МАОУ СОШ № 142 Горного Щита взялись мыши.

Напомним, родители первоклассников пожаловались на грызунов, обитающих в учебном заведении. Первоклассники рассказали семье о двух мышах на первом этаже, которых накануне поймали старшеклассники. Родители опасаются, что вредители могут переносить различные заболевания. Ситуацию омрачает и наличие столовой на том же первом этаже.

Более того, одна из мам полагает, что в школе пренебрегают специальной обработкой от грызунов. С этим в горадминистрации не согласилась. Как следует из ответа мэрии (имеется в Накануне.RU), обработка школы от грызунов проводится ежемесячно: последняя была 17 января текущего года, а внеплановая назначена на 25 января. От насекомых обработка также проводится: последняя была в декабре 2023 года. Договор заключен с ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии".

Родительский контроль за организацией горячего питания школьников также осуществляется ежемесячно по графику. Последний был 19 января. Никаких жалоб или обращений зарегистрировано не было. В мэрии предположили, что ученики увидели мышек-полевок, которые могли забежать в здание, так как школа находится в сельской местности.

Еще одной проблемой, считают родители, является нехватка мест в школе - старое здание не рассчитано на 1,5 тыс. детей. В мэрии пояснили, что 1 тыс. 513 учеников обучаются в школе в две смены, а потому за раз школа вмещает в себя по 860 и 653 ребенка при проектной мощности в 972 обучающихся на одну смену. Несмотря на это, в 2025 году МАОУ СОШ № 142 планируется капитальный ремонт, но только при наличии финансирования. Работы будут проводиться в соответствии с Муниципальной программой "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования город Екатеринбург на 2016–2025 годы".

На заявления о протекающей крыше в мэрии также сообщили, что из городского бюджета школе ежегодно выделяются средства:

2020 год - выполнен аварийный ремонт конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей, приобретено технологическое, учебное, игровое и прочее оборудование для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей (307 072,11 рублей);

2021 год - произведена замена окон в актовой зале, замена отопления в столовой (565104 рублей);

2022 год - монтаж системы охранной сигнализации (421 022 рублей);

2023 год - монтаж системы звукового оповещения и системы видеонаблюдения, произведен ремонт пищеблока, ремонт обеденного зала, установлен музыкальный звонок и видеокамеры (3 664 724 рублей).

В 2024 году запланировано выделение целевой субсидии в размере 1 млн рублей.

Более того, в 2026 году на территории жилого района "Совушки" предусмотрено строительство "Нового здания Образовательного центра в малоэтажной застройке "Совушки" Чкаловского района города Екатеринбурга", общеобразовательного учреждения на 1 тыс. 50 мест и дошкольного образовательного учреждения на 325 мест.