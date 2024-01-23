В научных работах онкоцентра Гарварда нашли признаки подтасовки данных

Филиал Гарвардской медицинской школы, Онкологический центр Дана-Фарбер в Бостоне, отзывает шесть научных работ и просит внести правки еще в 31 публикацию своих ученых из-за подозрений в плагиате и подтасовке данных.

Часть из этих работ была подписана четырьмя руководителями и старшими научными сотрудниками центра, приводит "Ъ" данные The Wall Street Journal. В общей сложности проверяют нескольких десятков научных работ.

Поводом для проверки послужила статья британского молекулярного биолога Шолто Дэвида.