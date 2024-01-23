Силовики ищут очевидцев убийства мужчины на остановке в Первоуральске

Полиция и Следственный комитет ищут возможных очевидцев убийства в Первоуральске. Силовики обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 19 января около 7 утра на остановочном комплексе по проспекту Космонавтов: был убит 45-летний мужчина. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Всех, кто 19 января 2024 года с 6 до 8 часов утра передвигался по проспекту Космонавтов в районе дома №22/16, или находился на остановке и стал невольным очевидцем убийства, просят сообщить известную им информацию о происшествии.

"Для установления обстоятельств случившегося важны также записи с видеорегистраторов транспортных средств, которые в указанное время проезжали по проспекту Космонавтов", - добавили в СК.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, розыском подозреваемого и очевидцев, в том числе водителей с авторегистраторами, занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД.

"Сообщить информацию, которая может поспособствовать установлению обстоятельств убийства, возможно по следующим телефонам: 8 (3439) 64-82-21, 8-953-045-07-46. Конфиденциальность гарантируется", - отметил полковник Горелых.