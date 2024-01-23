Baza: Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован беспилотником, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, утром 22 января обломки БПЛА обнаружили на территории "Нефтяной компании Русснефть-Брянск" в поселке Жеча Стародубского района.

БПЛА врезался в резервуар №3, оставив вмятину. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

Baza отмечает, что этот нефтеналивной терминал уже более полугода полностью законсервирован.

На прошлой неделе в Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы. По словам губернатора региона Александра Богомаза, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны, но "при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы". Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе был задействован пожарный поезд.