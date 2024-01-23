Основатель украинских групп Quest Pistols и "Грибы" получил российское гражданство

Украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш получил российский паспорт. В своем Telegram-канале он опубликовал фото с документом и подписал его строчкой из Маяковского: "Я достаю из широких штанин…".

Бардаш заявил о желании сменить гражданство в сентябре 2022 года. Он поддержал начало СВО в 2022 году, уехал из Украины в Грузию, затем – в Россию.

Группа "Грибы" (главный хит – "Между нами тает лед") распалась в 2017-м году. Группа Quest Pistols воссоединилась в 2022 году после десятилетнего перерыва, ее участники выступили в поддержку ВСУ.