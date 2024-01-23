В мэрии Екатеринбурга вступились за обвиняемого в нарушениях учителя из Индии

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В мэрии Екатеринбурга вступились за обвиняемого в нарушениях учителя из Индии

В администрации Екатеринбурга вступились за учителя английского из Индии Малика Наяне, работающего в МАОУ СОШ № 175. Ранее родители учеников утверждали, что педагог якобы оскорбляет их детей на английском, а в некоторых случаях отказывается давать пояснение к домашнему заданию на русском языке.

Напомним, родители шестиклассников пожаловались на Наяне в СМИ. По их словам, учитель объясняет домашнее задание на английском, изредка переходя на русский. На последнем он и вовсе плохо говорит, а когда начинает вести урок на английском, изъясняется непонятно из-за сильного акцента. Более того, учитель якобы оскорбляет школьников на английском, называя их "тупицами" и "обезьянами".

Дисциплина в классе якобы тоже страдает. Родители уверены, что преподаватель выдает их детям задания, а сам "сидит в телефоне". Все осложняется и тем, что в группе иностранного языка находится значительно больше, чем 15 человек - это также мешает усвоению материала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас в школе нет второго преподавателя английского, а потому весь класс занимается вместе временно. Что касается педагога – у Малика Наяне достаточно квалификации для преподавания: он является гражданином РФ и владеет русским языком достаточно для полноценной организации образовательного процесса, считают в администрации. Иностранец также имеет высшее педагогическое образование, полученное в Индии, признаваемое в России, что позволяет ему осуществлять педагогическую деятельность в общеобразовательной школе.

"Домашнее задание учитель выдает на английском языке, не всегда давая пояснения на русском языке, так как в соответствии с Федеральным образовательным стандартом учащиеся 6 класса должны понимать на слух обращенную речь учителя при непосредственном общении", – заявили в мэрии.

Там также добавили, что администрация школы произведет внутреннее расследование по поводу жалоб на некорректное отношение к учащимся. Ранее жалоб такого характера на этого учителя не поступало. Ситуация взята на особый контроль департаментом и министерством образования и молодёжной политики Свердловской области.

Сам Малик Наяне тоже вступился за себя, указывая на ложность обвинений. В своих соцсетях он написал, что готов к критике, но только если она будет справедливой и уместной.

"Дорогие мои ученики, друзья и коллеги! Пожалуйста, не путайте. Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно", – написал Наян.

Теги: Малик Наяне, учитель, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети