В мэрии Екатеринбурга вступились за обвиняемого в нарушениях учителя из Индии

В администрации Екатеринбурга вступились за учителя английского из Индии Малика Наяне, работающего в МАОУ СОШ № 175. Ранее родители учеников утверждали, что педагог якобы оскорбляет их детей на английском, а в некоторых случаях отказывается давать пояснение к домашнему заданию на русском языке.

Напомним, родители шестиклассников пожаловались на Наяне в СМИ. По их словам, учитель объясняет домашнее задание на английском, изредка переходя на русский. На последнем он и вовсе плохо говорит, а когда начинает вести урок на английском, изъясняется непонятно из-за сильного акцента. Более того, учитель якобы оскорбляет школьников на английском, называя их "тупицами" и "обезьянами".

Дисциплина в классе якобы тоже страдает. Родители уверены, что преподаватель выдает их детям задания, а сам "сидит в телефоне". Все осложняется и тем, что в группе иностранного языка находится значительно больше, чем 15 человек - это также мешает усвоению материала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас в школе нет второго преподавателя английского, а потому весь класс занимается вместе временно. Что касается педагога – у Малика Наяне достаточно квалификации для преподавания: он является гражданином РФ и владеет русским языком достаточно для полноценной организации образовательного процесса, считают в администрации. Иностранец также имеет высшее педагогическое образование, полученное в Индии, признаваемое в России, что позволяет ему осуществлять педагогическую деятельность в общеобразовательной школе.

"Домашнее задание учитель выдает на английском языке, не всегда давая пояснения на русском языке, так как в соответствии с Федеральным образовательным стандартом учащиеся 6 класса должны понимать на слух обращенную речь учителя при непосредственном общении", – заявили в мэрии.

Там также добавили, что администрация школы произведет внутреннее расследование по поводу жалоб на некорректное отношение к учащимся. Ранее жалоб такого характера на этого учителя не поступало. Ситуация взята на особый контроль департаментом и министерством образования и молодёжной политики Свердловской области.

Сам Малик Наяне тоже вступился за себя, указывая на ложность обвинений. В своих соцсетях он написал, что готов к критике, но только если она будет справедливой и уместной.



"Дорогие мои ученики, друзья и коллеги! Пожалуйста, не путайте. Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно", – написал Наян.