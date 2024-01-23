В Петербурге вскрыли машину военкора и подбросили туда шевроны ВСУ

В Санкт-Петербурге неизвестные вскрыли машину военного корреспондента Романа Сапонькова и подбросили украинские шевроны. Об этом сообщил военкор в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо этого злоумышленники забрали шеврон "Двух майоров". Больше из машины ничего не пропало.

В декабре Сапонькову и его коллеге Дмитрию Стешину залили монтажной пеной входные двери в квартирах. Оба журналиста в это время находились в зоне СВО.

Позже полиция задержала подозреваемых — ими оказались два подростка. Сообщалось, что возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и по статье 213 УК РФ (хулиганство).