Матвиенко назвала "святотатством" переход Украинской православной церкви на григорианский календарь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает "святотатством" переход Украинской православной церкви на григорианский календарь с переносом Рождества на 25 декабря. "Идея провалилась, церкви в придуманный праздник остались полупустыми", - заявила председатель палаты на Рождественских парламентских чтениях.

Сейчас по юлианскому летоисчислению живут только некоторые православные церкви – русская, грузинская, сербская, польская и иерусалимская, а также восточные – коптская, эфиопская, греко-католическая.