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Общество Курганская область
Фото: Накануне.RU

В Кургане после эвакуации двух домов из-за землетрясения введен режим повышенной готовности

В Кургане после повреждения двух жилых домов введен режим повышенной готовности.

"Администрация Кургана провела заседание КЧС, ввела режим повышенной готовности", - сообщила в видеообращении и.о. главы города Анастасия Аргышева.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил о том, что, по оценке специалистов, "потрясения" домов могут быть отголосками повышенной сейсмической активности на юге Казахстана.

"Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более чётко передавать волновые колебания. Сейчас угроз нет. Далее пусть отрабатывают коллеги из МЧС", - написал Шумков.

Ранее в Кургане эвакуированы жители двух 17-этажных домов – №15 по Куйбышева и №109 по Гоголя. Ночью люди сообщили по номеру 112 о том, что в квартирах качаются люстры. Представители МЧС и полиции эвакуировали 246 жителей, включая 38 детей. На время обследования домов те его жители, у которых нет возможности разместиться где-либо еще, временно поселены в гостинице "Курган". Таких набралось 28 человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жильё. Они будут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры. Для тех, кто проживает в гостинице, администрация города организовала бесплатное горячее питание. Причины установят профильные ведомства и эксперты. Для этого необходимо проведение обследования. У домов правоохранительными органами выставлен патруль. Для анализа устойчивости 17-этажек в Кургане задействуют диагностический комплекс "Струна" из Москвы. По данным МЧС, на стенах зданий появились трещины.

Теги: Анастасия Аргышева, Курган, режим повышенной готовности


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Ранее 23.01.2024 10:45 Мск "Люстры качались!" В Кургане эвакуированы два жилых дома

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