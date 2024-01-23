Жители тюменского ЖК "Парус" ощутили землетрясение

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Жители тюменского ЖК "Парус" ощутили землетрясение

Жители Тюмени ощутили сегодня ночью землетрясение. Толчки ощущались в доме ЖК "Парус" на ул. Малыгина, 90, а также в доме по ул. Муравленко, 11, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев в соцсетях, в некоторых квартирах качались люстры. Впрочем, не все жители ЖК "Парус" ощутили толчки. По словам жильцов, они ощущались только в середине дома: трясло только третью секцию из шести.

Люди обращались в МЧС. Однако сотрудники не зафиксировали сейсмической активности.

Отметим, что в Кургане тоже были зафиксированы толчки. Там эвакуировали жителей двух 17-этажных домов – №15 по Куйбышева и №109 по Гоголя. Всего представители МЧС и полиции эвакуировали 246 жителей, включая 38 детей. На время обследования домов те его жители, у которых нет возможности разместиться где-либо еще, временно поселены в гостинице "Курган". Таких набралось 28 человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жилье. Они будут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры.

Известно, что в ночь с 22 на 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, по всей вероятности, жители Тюмени и Кургана в РФ ощутили его сейсмические волны.

Теги: землетрясение, ЖК Парус


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети