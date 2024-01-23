Жители тюменского ЖК "Парус" ощутили землетрясение

Жители Тюмени ощутили сегодня ночью землетрясение. Толчки ощущались в доме ЖК "Парус" на ул. Малыгина, 90, а также в доме по ул. Муравленко, 11, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев в соцсетях, в некоторых квартирах качались люстры. Впрочем, не все жители ЖК "Парус" ощутили толчки. По словам жильцов, они ощущались только в середине дома: трясло только третью секцию из шести.

Люди обращались в МЧС. Однако сотрудники не зафиксировали сейсмической активности.

Отметим, что в Кургане тоже были зафиксированы толчки. Там эвакуировали жителей двух 17-этажных домов – №15 по Куйбышева и №109 по Гоголя. Всего представители МЧС и полиции эвакуировали 246 жителей, включая 38 детей. На время обследования домов те его жители, у которых нет возможности разместиться где-либо еще, временно поселены в гостинице "Курган". Таких набралось 28 человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жилье. Они будут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры.

Известно, что в ночь с 22 на 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, по всей вероятности, жители Тюмени и Кургана в РФ ощутили его сейсмические волны.