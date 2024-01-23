Патриарх Кирилл нашел всего пять "подлинно суверенных" государств в мире

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл считает, что в мире существует всего пять "подлинно суверенных государств".

"Я нашел пять подлинно суверенных государств, остальные – квазисуверенные государства", - сказал предстоятель РПЦ на Рождественских парламентских чтениях. Он не стал уточнять, какие страны относит к "подлинно суверенным".

Патриарх заявил, что в России "верующие составляют большинство населения страны". Он не уточнил, на чем основывается этот вывод. Напомним, по данным МВД России, в этом году на рождественские службы в церкви пришли около полутора миллионов граждан. Это около 1% населения и на 60% меньше, чем в 2020-м году.

Патриарх Кирилл активно критиковал Запад и западные ценности.

"Никакие материальные блага, научно-технические достижения не могут быть настоящим целеполаганием нации", - заявил глава РПЦ. Он также добавил: "Мы противостоим пришествию в этот мир антихриста, победе зла. Мы ведем борьбу за наше будущее".