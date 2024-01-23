Священник призвал звезд шоу-бизнеса перестать пиариться за счет СВО

Многие звезды шоу-бизнеса пиарятся, посещая Донбасс. Нужно прекратить вообще следить за ними и за их пиар-акциями, заявил эксперт по вопросам церковной интеграции регионов Донбасса и Новороссии в РФ протоиерей Александр Абрамов, который занимает пост секретаря синодальной комиссии по биоэтике РПЦ.

"Приезжают актеры, они доезжают до Мариуполя, фотографируются на фоне руин. Это очень выгодно, потому что картинка красивая и неопасно. Можно потом сгонять за государственный счет куда-нибудь, где неопасно, спеть дурацкую песенку и все — ты принимаешь участие в просветительской работе. На самом деле ты ее разрушаешь", — сказал священник в Совете Федерации.

На XII Рождественских парламентских встречах обсуждалась важность просветительской работы с местным населением в деле формирования общих духовно-нравственных ценностей.