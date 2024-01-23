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Фото: группа &quot;Подслушано Каменск-Уральский&quot; / vk.com/kulive

На суд по делу об убийстве в уральском клубе "Джой" пришли десятки людей с плакатами

В Каменске-Уральском суд приступил к рассмотрению дела об убийстве в клубе "Джой".

Напомним, что в ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходят двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возник конфликт.

Трагедия произошла в ночном клубе "Джой" 12 августа прошлого года. По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе, где находились и Бабушкин с Мальцевым. Между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера попытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый.

В какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести.

Как выяснилось позже, один из фигурантов работал грузчиком, а второй был безработным. Судимостей раньше ни у кого из них не было.

Сегодня, 23 января, Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание проходит в закрытом режиме. Кроме этого, подано ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Митинг возле суда в Каменске-Уральском по делу об убийстве боксера в клубе Джой(2024)|Фото: группа "Подслушано Каменск-Уральский" / vk.com/kulive

Сегодня возле суда состоялась импровизированная акция. Как сообщает паблик "Подслушано Каменск-Уральский", поддержать пострадавшую сторону пришли люди с портретами погибшего.

"Каждое преступление должно быть наказано", - гласит надпись на одном из плакатов.

Митинг возле суда в Каменске-Уральском по делу об убийстве боксера в клубе Джой(2024)|Фото: группа "Подслушано Каменск-Уральский" / vk.com/kulive

Ранее также сообщалось, что второй пострадавший, который пытался заступиться за убитого, является действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения. У уральца есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

Теги: клуб, убийство, боксер, суд


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Ранее 13.12.2023 13:40 Мск Дело об убийстве боксера в уральском клубе "Джой" передали в суд

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