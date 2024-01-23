Мигрантов, устроивших стрельбу в ТРЦ "Гринвич", выпустили из СИЗО

Участников перестрелки в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич" Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева выпустили из СИЗО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

На освобождении настоял следователь,однако причину в суде не назвали. Вместо СИЗО обвиняемых отправили под домашний арест до 26 февраля включительно.

Напомним, 26 ноября 2023 года в "Гринвиче" между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем обоих задержали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил задержанных под стражу до 25 января 2024 года. Оба подали апелляции на это решение, однако все равно остались в СИЗО.