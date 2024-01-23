Мигранты, гадалки, аборты: в РПЦ обозначили главные общественные проблемы страны

Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл обозначил главные общественные и нравственные проблемы, с которым церковь призывает бороться.

По словам патриарха, РПЦ продолжит бороться за выведение абортов из системы ОМС.

"Весьма спорное утверждение, что увеличится число нелегальных абортов, потому что бесплатных нелегальных абортов не бывает, – заявил патриарх Кирилл на Рождественских парламентских слушаниях. – Аборт – это вторжение в саму сердцевину жизни людей, это убийство матерью своего ребенка. Нужна политическая поддержка запрета".

Также от выступил за коррекцию семейного законодательства и реформу органов опеки. "Недопустимо нарушение суверенитета семьи недобросовестными чиновниками. Необходима реформа органов опеки. Вторгаться в семью можно только если там есть экстремисты, какие-то раскольники. Исключения могут быть, но очень редко", – сказал патриарх.

Он призвал пропагандировать в обществе ценность целомудрия, отказ от романтизации свободных половых отношений. Также РПЦ призывает усилить борьбу с "гадалками и предсказателями".

Жесткую позицию патриарх занял и по отношению к мигрантам из других государств. "Ситуация становится действительно критической. Массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в российское общество, меняет образ российских городов. Россия нуждается в корректировке миграционного права. Меня критиковали мусульманские братья наши, но я им разъяснил, что это не направлено на мусульман", – пояснил глава церкви.