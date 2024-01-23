В ЕС поддержали налог на сверхприбыль от активов России

Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России, он будет обсуждаться позже на этой неделе.

Союзники Украины "в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за нанесенный ущерб", однако вопрос о конфискации активов Москвы пока не стоит, приводит РБК данные Bloomberg.

Ранее выяснилось, что страны – члены Евросоюза достигли политического соглашения в вопросе использования доходов от замороженных российских активов для помощи киевскому режиму.